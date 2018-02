MÄRKTE-Umicore begeistert Börse - Chemiefirma schwimmt auf E-Auto-Welle mit

Frankfurt, 09. Feb (Reuters) - Die Pläne von Umicore zum Ausbau des Geschäfts mit Komponenten für Elektroauto-Batterien kommen bei Anlegern gut an. Die Aktien der belgischen Chemiefirma stiegen trotz einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung zeitweise um knapp elf Prozent auf 45,22 Euro. Das ist der größte Kurssprung seit neun Jahren. In den ersten beiden Handelsstunden wechselten bereits mehr als drei Mal so viele Umicore-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Das Unternehmen verkaufte die neuen Papiere zum Preis von je 39,80 Euro. Die Einnahmen von 892 Millionen Euro sollen unter anderem in den Bau neuer Werke in China und Europa fließen, die Komponenten für wiederaufladbare Batterien produzieren. Den Experten der Investmentbank Liberum zufolge werden 2025 elf Prozent aller Neufahrzeuge weltweit Elektroautos sein.

“Umicore ist in einer sehr guten Position, um eine wichtige Rolle in der bevorstehenden Elektrifizierungswelle zu spielen”, schrieben die Analysten des Brokerhauses KBC in einem Kommentar und empfahlen die Aktien zum Kauf. Die Geschäftszahlen für 2017 bezeichneten sie als solide. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen operativen Gewinn von 410 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 394 Millionen gerechnet. Bis 2020 soll sich das Betriebsergebnis verdoppeln. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)