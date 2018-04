MÄRKTE-Budapester Börse nach Wahlsieg Orbans auf 3-Wochen-Hoch

Frankfurt, 09. Apr (Reuters) - Der deutliche Wahlsieg von Ministerpräsident Viktor Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn hat der Budapester Börse Rückenwind verliehen. Der Leitindex kletterte am Montag in der Spitze um 1,9 Prozent auf ein Drei-Wochen-Hoch von 38.674 Punkten. Orbans Fidesz-Partei kommt nach Auszählung fast aller Stimmen laut Wahlkommission auf 133 der insgesamt 199 Sitze im Parlament. Das sichert dem Rechtspopulisten eine dritte Amtszeit, womöglich sogar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Orban sei zwar sehr umstritten, aber für die Börsen dürfte die politische Kontinuität zunächst stärker zählen, sagten Börsianer. Die Landeswährung Forint notierte zum Euro kaum verändert bei 311,85 Forint. (Reporter: Sandor Peto und Daniela Pegna, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

