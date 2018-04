MÄRKTE-United Health nach Prognoseanhebung an Dow-Spitze

New York, 17. Apr (Reuters) - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth hat den Anlegern in New York mit der Anhebung des Ausblicks Kauflaune gemacht. Die Aktien stiegen am Dienstag um 4,9 Prozent auf 241,61 Dollar und waren damit im Dow-Jones-Index der größte Gewinner. UnitedHealth erhöhte seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn auf 12,40 bis 12,65 Dollar je Aktie von 12,30 bis 12,60 Dollar. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 30 Prozent auf 2,84 Milliarden Dollar oder 2,87 Dollar je Aktie. Der Gesamtumsatz betrug 55,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 13,3 Prozent. (Reporter: Caroline Humer unter Mitarbeit von Tamara Mathias in Bangalore, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

