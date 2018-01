MÄRKTE-US-Versicherer UnitedHealth vorbörslich auf Rekordhoch

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Eine Gewinnverdoppelung hievt UnitedHealth auf ein Rekordhoch. Die Aktien des größten US-Krankenversicherers stiegen am Dienstag im vorbörslichen US-Geschäft um 2,7 Prozent auf 234,85 Dollar. Dank eines Einmal-Effekts durch die US-Steuerreform stieg der Quartalsüberschuss den Angaben zufolge auf 3,62 von 1,68 Milliarden Dollar. Der Umsatz wuchs um 9,5 Prozent auf 52,06 Milliarden Dollar. UnitedHealth hob außerdem das Gewinnziel für das angelaufene Geschäftsjahr auf 12,30 bis 12,60 Dollar je Aktie an. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Divya Grover, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

