MÄRKTE-US-Arbeitsmarkt gibt Dax und EuroStoxx50 Zusatzschub

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Eine überraschende Kehrtwende am US-Arbeitsmarkt verschafft den europäischen Aktienmärkten frischen Rückenwind. Der Dax baute am Freitagnachmittag seine Gewinne aus und stieg auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 12.777,25 Prozent. Der EuroStoxx50 gewann gut drei Prozent auf 3362,67 Zähler.

Im Mai wurden außerhalb der US-Landwirtschaft 2,5 Millionen Stellen geschaffen, nachdem Vormonat noch gut 20 Millionen verloren gegangen waren. Analysten hatten mit dem Abbau von acht Millionen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote lag mit 13,3, Prozent deutlich unter der Markterwartungen von knapp 20 Prozent. “Diese umwerfenden Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft auf Erholungskurs ist”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. “Die Lage ist nicht so schlimm wie befürchtet.”

Vor diesem Hintergrund zogen sich Investoren aus "sicheren Häfen" wie Staatsanleihen zurück. Dies trieb die Renditen der zehnjährigen Bonds aus den USA und Deutschland auf plus 0,924 und minus 0,257 Prozent. Das ist in beiden Fällen der höchste Stand seit drei Monaten. Die "Antikrisen-Währung" Gold verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 1691 Dollar je Feinunze.