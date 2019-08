MÄRKTE-US-Chipfirmen vor Trump-Entscheid zu Huawei gefragt

Frankfurt, 19. Aug (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Verlängerung der US-Sondererlaubnis für Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerk-Ausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei steigen Anleger bei US-Chipherstellern ein. Die Aktien von AMD, Intel und Micron stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Montag um bis zu 2,2 Prozent.

Insidern zufolge soll eine am Montag ablaufende Lizenz um 90 Tage verlängert werden. US-Präsident Donald Trump lies dies am Wochenende allerdings offen. Er sagte lediglich, er spreche sich aufgrund von nationalen Sicherheitsbedenken gegen Geschäfte mit dem Unternehmen aus. Die US-Regierung fürchtet, dass Huawei-Technik der chinesischen Regierung zur Spionage dienen könnte. Der Konzern weist dies zurück. Der Fall hat auch den Handelsstreit zwischen beiden Ländern belastet. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)