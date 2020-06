MÄRKTE-Medienbericht über US-Impfstoffauswahl bewegt Pharma-Aktien

New York/Bangalore, 03. Jun (Reuters) - An der Wall Street hat am Mittwoch ein Medienbericht für Aufsehen gesorgt, wonach fünf Pharmakonzerne von der US-Regierung für die Finalrunde auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff ausgesucht wurden. Die “New York Times” berichtete unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter, der künftige Impfstoffproduzent werde wahrscheinlich aus dem Kreis dieser Unternehmen ausgewählt. Von dem Blatt genannt wurden Moderna, AstraZeneca in Verbindung mit der Universität Oxford, Johnson & Johnson, Merck & Co und Pfizer.

Moderna-Titel lagen 2,3 Prozent im Plus, die in den USA gelisteten Papiere von AstraZeneca 0,7 Prozent. Auf der Verliererseite standen dagegen Inovio Pharmaceuticals und Novavax, die jeweils mehr als 13 Prozent einbrachen. Beide Unternehmen sind ebenfalls im Rennen um einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Dem Pressebericht zufolge zählen sie aber nicht zu den Favoriten der US-Regierung. Das gelte ebenso für den französischen Sanofi-Konzern.

Der Zeitung zufolge wird die Entscheidung über die Endrundenauswahl vom Präsidialamt in den kommenden Wochen bekanntgemacht. Sowohl vom Weißen Haus als auch vom Gesundheitsministerium war dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Reporter: Ankur Banerjee, Manas Mishra geschrieben von von Georg Merziger redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.