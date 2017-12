MÄRKTE-Geldspritze von Apple lässt Finisar-Aktie abheben

13. Dez (Reuters) - Eine Finanzspritze von Apple in Höhe von 390 Millionen Dollar hat Anleger am Mittwoch bei Finisar zugreifen lassen. Die in den USA notierten Aktien des Herstellers von Komponenten für optische Netzwerke sprangen vorbörslich fast 26 Prozent in die Höhe. Mit Hilfe der Investition soll Finisar seine Produktion von sogenannten VCSEL-Oberflächenemittern ankurbeln, die im neuen Luxus-iPhone X verwendet werden. Dafür soll eine bereits stillgelegte Fabrik in Texas wiederbelebt werden.

Die Geldspritze kam von einem eine Milliarde Dollar schweren Apple-Fonds, der sich auf Produktionsinvestitionen konzentriert. Dieser hatte zuletzt bereits 200 Millionen Dollar in Corning gesteckt, der bruchfestes Glas für Displays herstellt.