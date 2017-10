MÄRKTE-Apple und Facebook führen Talfahrt der US-Tech-Werte an

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - In New York machen die Anleger bei den großen Tech-Werten Kasse: Facebook sackten am Montag um 3,8 Prozent auf 164,11 Dollar ab. Nach Schätzung von Börsianern hat der Konzern seit Freitagabend über 18 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Auch Apple setzten ihre Talfahrt fort und verloren zeitweise 1,8 Prozent auf 149,16 Dollar. Händler verwiesen auf die Enttäuschung einiger Anleger, die mit der Resonanz auf das neue iPhone 8 unzufrieden seien. Auch Microsoft, Amazon und der Google-Mutterkonzern Alphabet ließen Federn und verloren jeweils mehr als ein Prozent.

Tech-Werte haben in den vergangenen zwölf Monaten an der Wall Street massiv zugelegt. Apple und Facebook gewannen je mehr als 30 Prozent, während sich das Plus beim Dow Jones auf nur rund 20 Prozent belief. Doch im September hat die Kauflaune der Anleger bei Facebook & Co nachgelassen. Während der Dow knapp zwei Prozent gewann, fielen Apple um über sieben Prozent. Facebook und Alphabet verloren bis zu ein Prozent, Amazon 2,6 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)