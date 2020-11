MÄRKTE-Hoffnung auf Präsident Biden stützt chinesische Aktien in USA

Bangalore, 05. Nov (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Wechsel im Weißen Haus greifen Anleger in den USA zu den Aktien chinesischer Unternehmen. Die Papiere von Firmen wie den Onlinehändlern Alibaba und JD.com, dem Suchmaschinenbetreiber Baidu oder dem Elektroautobauer Nio legten im vorbörslichen US-Handel zwischen drei und fünf Prozent zu. Zwar sind in den USA immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt, bei der Zahl der Wahlmänner liegt der Demokrat Joe Biden jedoch deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump, und ihm reicht ein weiterer Bundesstaat zum Sieg.

Trump hatte in den vergangenen Jahren eine harte Linie gegenüber China angeschlagen und einen Zollstreit angestoßen. Auch Biden dürfte gegenüber China die Zügel anziehen, sagte Commerzbank-Analyst Hao Zhou. "Doch die neue Regierungsmannschaft könnte erstmal etwas Zeit benötigen, um ihre neue Politik zu sortieren. Und das könnte China eine gewisse Atempause verschaffen."