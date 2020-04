MÄRKTE-Anleger greifen nach starken Auftragszahlen zu Vakuumventile-Firma VAT

Zürich, 16. Apr (Reuters) - Nach einem sprunghaften Anstieg der Bestellungen im ersten Quartal und einem vergleichsweise zuversichtlichen Geschäftsausblick haben Anleger zu den Aktien des Schweizer Vakuumventile-Herstellers VAT gegriffen. Die Anteile des Zulieferers der Halbleiterindustrie stiegen am Donnerstag an der Börse in Zürich um 7,7 Prozent auf 146,90 Franken.

Der Auftragseingang des Unternehmens aus Haag im Kanton St. Gallen schoss im Zeitraum Januar bis März binnen Jahresfrist um 41,9 Prozent auf 181,3 Millionen Franken hoch. Der Umsatz wuchs um 13,9 Prozent auf 145,5 Millionen Franken und soll im zweiten Viertel des Jahres weiter auf 150 bis 160 Millionen klettern. VAT geht zudem davon aus, dass sich trotz der Coronavirus-Krise die Markterholung fortsetzen wird, da der Halbleitersektor in den meisten Märkten als systemkritisch eingestuft werde. Das Unternehmen wurde deshalb weitgehend von Stilllegungs-Anordnungen befreit und arbeite etwa in der Schweiz mit normaler Kapazität und in den USA und Malaysia mit reduziertem Personalbestand.

Die Aktien von Pfeiffer Vacuum rückten in Frankfurt 2,1 Prozent vor. Der deutsche Vakuumpumpenhersteller hatte jüngst wegen der Coronakrise seine Jahresziele kassiert. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)