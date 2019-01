MÄRKTE-Hoffnung auf Machtwechsel beflügelt Venezuela-Bonds

London, 24. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf ein Ende der Wirtschaftskrise in Venezuela decken sich Anleger mit Anleihen aus dem südamerikanischen Land ein. Dies drückte die Rendite der auf US-Dollar lautenden Staatspapiere mit einer Laufzeit bis 2024 am Donnerstag auf ein Sechs-Monats-Tief von 21,922 Prozent. Die bis 2035 laufenden Papiere des staatlichen Ölkonzerns PDVSA rentierten mit 8,186 Prozent sogar so niedrig wie zuletzt vor einem dreiviertel Jahr. Erstmals drängten offenbar in- und ausländische Kräfte gemeinsam auf einen Machtwechsel, sagte Portfoliomanager David Nietlispach von der Vermögensverwaltung Pala. “Darüber hinaus scheint es einen Kandidaten zu geben, der die Opposition einen kann.”

Oppositionsführer Juan Guaido hatte sich am Mittwoch zum neuen Präsidenten ernannt. Der Vorsitzende des entmachteten Parlaments hatte sich an die Spitze der Protestbewegung gegen Staatsoberhaupt Nicolas Maduro gesetzt und die Bildung einer Übergangsregierung angekündigt.

Unter der Führung von Maduro rutschte das ölreiche Venezuela in eine schwere Wirtschaftskrise. Um die Devisenreserven des Landes zu schonen, stellte die Regierung ab 2017 sukzessive die Zinszahlungen für Dollar-Anleihen ein. Die Rückstände des Staates und staatlicher Firmen summieren sich bislang auf etwa acht Milliarden Dollar. Vor diesem Hintergrund hatte Maduro 2017 eine Umschuldung gefordert. “Ohne einen Regime-Wechsel wird es für Venezuela keine Umschuldung geben - so viel ist klar”, sagte Experte Lee Buchheit von der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb. (Reporter: Karin Strohecker, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)