MÄRKTE-Sanders-Sieg bei Vorwahl in Nevada lastet auf Krankenversicherern

Frankfurt, 24. Feb (Reuters) - Der Sieg des linksgerichteten Senators Bernie Sanders bei der Vorwahl der Demokraten in Nevada drückt die Aktien der US-Krankenversicherer ins Minus. Die Papiere von UnitedHealth, CVS Health und Cigna gaben am Montag bis zu 5,7 Prozent nach.

Sanders baute mit dem Erfolg seine Position als Favorit für die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten aus. Ex-Vizepräsident Joe Biden kam in Nevada auf Rang zwei. Die Zustimmung für Sanders in dem Bundesstaat erfolgte Experten zufolge auf breiter Basis. Er habe junge Wähler und Wähler mittleren Alters, Latinos, Gewerkschafter und studierte weiße Frauen mit seinen Forderungen nach höheren Steuern für Reiche sowie der Abschaffung privater Krankenversicherungen zugunsten eines staatlichen Systems überzeugen können. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)