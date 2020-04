MÄRKTE-Aufruf zu Dividendenverzicht lastet auf Versicherern

Frankfurt, 03. Apr (Reuters) - Der Aufruf der EU-Versicherungsbehörde EIOPA zu einem Dividendenverzicht lastet auf den Aktien der europäischen Versicherer. Die Papiere von Allianz, NN, Axa, Generali, Aviva oder CNP Assurances gaben am Freitag in der Spitze zwischen 2,4 und 10,5 Prozent nach.

Die EIOPA forderte die Versicherer auf, solange auf Ausschüttungen zu verzichten, bis die Folgen der Coronavirus-Pandemie absehbar seien. Dadurch sollten Eigenmittel geschont werden. In Deutschland stellte sich aber die BaFin gegen die Pläne, ein pauschales Ausschüttungsverbot sei derzeit nicht geboten. Auch die Allianz erklärte, sie halte an ihren Ausschüttungsplänen fest - die Aktien lagen damit auch deutlich weniger stark im Minus als die anderer Unternehmen. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)