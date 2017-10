MÄRKTE-US-Auftrag gibt Nordex-Rivalen Vestas Rückenwind

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Ein Auftrag zur Ausrüstung eines Windparks in den USA gibt Vestas Auftrieb. Die Aktien des Windkraftturbinen-Herstellers stiegen am Donnerstag in Kopenhagen um bis zu 3,1 Prozent. Der US-Konzern Xcel Energy will eine Windenergie-Anlage mit einer Leistung von 300 Megawatt im Bundesstaat South Dakota bauen. Dort sollen Turbinen des dänischen Nordex-Rivalen eingesetzt werden. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles