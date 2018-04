MÄRKTE-VirnetX nach Bericht über Patentstreit-Sieg über Apple gefragt

Frankfurt, 11. Apr (Reuters) - Ein Medienbericht über den Sieg in einem Patentstreit mit Apple beschert VirnetX einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des Spezialisten für Cyber-Sicherheit stiegen im vorbörslichen US-Geschäft am Mittwoch um 40 Prozent auf 5,75 Dollar. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge muss Apple wegen der Verletzung von Patenten rund 500 Millionen Dollar an VirnetX zahlen. Der iPhone-Macher war im Oktober wegen eines ähnlichen Vergehens zu einer Zahlung von etwa 440 Millionen Dollar an VirnetX verurteilt worden. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Shreyashi Sanyal, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

