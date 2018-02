MÄRKTE-Anleger-Nervosität so hoch wie zuletzt Ende 2016

Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - Spekulationen auf aggressivere Zinserhöhungen der US-Notenbank versetzen die europäischen Aktienanleger in Unruhe. Der Volatilitätsindex VDax, der die Nervosität der Anleger misst, stieg um 24 Prozent auf 23,89 Punkte, den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der europäische VStoxx legte 33,3 Prozent zu auf ein Zehn-Monats-Hoch von 25,13 Punkten. Damit steuerten beide auf den größten Tageszuwachs seit zweieinhalb Jahren zu. Ihr britisches Pendant schoss zeitweise sogar mehr als 55 Prozent in die Höhe. Hier wäre es der größte Tageszuwachs seit 1999. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

