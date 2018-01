MÄRKTE-Kaufempfehlung schiebt VW-Aktie an Dax-Spitze

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Ungeachtet des Bekanntwerdens von Abgastests mit Tieren und Menschen sind die Aktien von Volkswagen an der Börse am Montag heiß begehrt. Die Titel kletterten zeitweise um 2,1 Prozent auf 185,80 Euro und waren größter Gewinner im Dax, der sich kaum vom Fleck bewegte. Auslöser für den Run auf die VW-Aktien war ein Analystenkommentar der Bank of America Merrill Lynch. Die Experten stuften die Titel um zwei Schritte auf “buy” nach oben von “underperform” und hoben das Kursziel auf 205 Euro von 115 Euro an.

Volkswagen habe die Krise um Dieselabgasmanipulationen bislang gut gemeistert. “VW hat signifikante Veränderungen versprochen und die Geschwindigkeit, mit der diese umgesetzt werden, ist ermutigend”, erklärten die Analysten. VW sei eine der attraktivsten Aktien, die die Bank bewerte. Grund für das deutliche Anheben des Kurszieles sei die Erwartung über eine Aufspaltung des Autokonzerns in Lastwagen, Premiumfahrzeuge und Massenautos. Aufspaltungsgedanken in der gesamten Autobranche seien immer öfter Thema.

So steht etwa der Stuttgarter Rivale Daimler vor dem größten Umbau seit fast zehn Jahren. Die Konzernfelder Pkw, Nutzfahrzeuge und Dienstleistungen sollen selbstständige Aktiengesellschaften unter dem Dach der Daimler AG werden. Das soll ihnen ein stärkeres Wachstum bescheren.. Börsengänge oder Verkäufe sind laut Daimler nicht geplant.