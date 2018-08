MÄRKTE-Tanklager-Betreiber Vopak nach schwachen Zahlen im Minus

Frankfurt, 17. Aug (Reuters) - Enttäuschende Quartalsergebnisse schicken Vopak auf Talfahrt. Die Aktien des Betreibers von Tanklagern für Rohöl und Chemikalien fielen am Freitag in Amsterdam um bis zu 6,9 Prozent. Das ist der größte Kursrutsch sei fast einem Jahr.

Das operative Ergebnis fiel den Angaben zufolge um fünf Prozent auf 180,7 Millionen Euro. Von Reuters befragte Analysten hatten nur ein Minus von zwei Prozent auf 188 Millionen Euro erwartet. Vor diesem Hintergrund kündigte Vopak einen verschärften Sparkurs an. Außerdem sollen mehrere Ölterminals - unter anderem in Hamburg - verkauft werden. Bedingung hierfür sei aber, dass ein angemessener Preis erzielt werden könne.