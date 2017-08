MÄRKTE 8-Anleger machen bei Baumaschinenhersteller Wacker Neuson Kasse

Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Wacker Neuson haben am Dienstag ihren Höhenflug vorerst beendet: Nach einer freundlichen Eröffnung drehten die Aktien des Baumaschinenherstellers ins Minus und fielen um 2,4 Prozent auf 23,41 Euro. Im SDax zählten sie damit zu den Schlusslichtern. Zunächst hatte die Anhebung der Umsatzprognose die Titel noch um fünf Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 25,20 Euro in die Höhe gehievt. Die Quartalszahlen seien stark ausgefallen, schrieben die Analysten von Kepler Cheuvreux. Allerdings schrecke man vor der Bewertung der Aktie zurück. Wacker Neuson haben seit Jahresbeginn über 50 Prozent an Wert gewonnen. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)