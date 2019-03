MÄRKTE-Wacker Neuson sind nach Zahlen Spitzenreiter im SDax

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Starke Wachstumszahlen von Wacker Neuson haben die Aktien des Baumaschinenherstellers an die Spitze des Kleinwerteindex SDax befördert. Die Aktien legten am Donnerstag um bis zu 13,3 Prozent auf 23,36 Euro zu und notierten so hoch wie seit knapp sechs Monaten nicht mehr.

Das vierte Quartal sei herausragend gewesen, urteilten die Analysten von Hauck & Aufhäuser. Auch der Ausblick sei sehr stark. “Die gesetzten Ziele für die Ebit-Marge scheinen konservativ zu sein.” Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge), die im vergangenen Jahr auf 9,4 Prozent stieg, soll auf 9,5 bis 10,2 Prozent zulegen. “Unserer Ansicht nach sollte das obere Ende der Spanne erreichbar sein”, sagten die Analysten. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)