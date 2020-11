MÄRKTE-Europas Banken unter Druck - Wahl-Unsicherheit belastet

Frankfurt, 04. Nov (Reuters) - Die Hängepartie bei der US-Präsidentenwahl lastet auf den europäischen Bankwerten. Der entsprechende Index verlor am Mittwoch bis zu 3,6 Prozent und führte damit die Verluste am pan-europäischen Stoxx 600 an.

Obwohl immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, reklamierte der Republikaner Donald Trump den Wahlsieg für sich. Gleichzeitig warf er den Demokraten in einer beispiellosen Ansprache Wahlbetrug vor. Die Analysten der Deutschen Bank ziehen zwei Schlüsse aus der Abstimmung: Einerseits seien die Umfragen so ungenau ausgefallen wie nie zuvor, und andererseits könne es noch Tage oder sogar Wochen dauern, bis ein endgültiges Ergebnis vorliege.