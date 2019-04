MÄRKTE-Gewinnwarnung setzt US-Apothekenkette Walgreens zu

Frankfurt, 02. Apr (Reuters) - Eine gesenkte Gewinnprognose brockt Walgreens Boots Alliance den größten Kurssturz seit viereinhalb Jahren ein. Die Aktien der US-Apothekenkette fielen am Dienstag um bis zu 13,4 Prozent auf ein Fünfeinhalb-Jahres-Tief von 55 Dollar. In ihrem Sog fielen die Titel des Rivalen CVS Health um bis zu 4,5 Prozent auf 51,77 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit sechs Jahren.

Wegen eine harten Wettbewerbs und fallender Preise für Nachahmermedikamente rechnet das Unternehmen für 2019 nur noch mit einem Gewinn auf Vorjahresniveau. Bislang hatte es ein Plus von sieben bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt. Die Prognosesenkung komme zwar nicht unerwartet, ihr Ausmaß sei aber überraschend, sagten Börsianer.