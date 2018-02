MÄRKTE-Berichte über Großfusion und Amazon-Pläne belastet US-Apothekenwerte

New York, 13. Feb (Reuters) - Eine mögliche Großfusion in der Apothekenbranche und ein Bericht über den Einstieg von Amazon in die Belieferung von Krankenhäusern halten in New York die Anleger auf Trab. Das “Wall Street Journal” berichtete, der Internet-Händler wolle in den USA Krankenhäuser und Tageskliniken mit medizinischen Bedarfsartikeln versorgen. Das selbe Blatt berichtete auch, die größte US-Drugstore-Kette Walgreens Boots Alliance sei an einer Komplettübernahme des Arzneimittelgroßhändlers AmerisourceBergen interessiert.

Im vorbörslichen Handel gerieten vor allem eine Reihe von Aktien großer pharmazeutischer Betriebe unter Druck. So fielen McKesson, Cardinal Health, CVS Health und Owen & Minor um ein bis vier Prozent. Lediglich die Aktien von AmerisourceBergen zogen um etwa 17 Prozent an. Walgreens ist bereits mit 26 Prozent an AmerisourceBergen beteiligt, die dafür die Drogeriemarktkette mit Arzneimitteln beliefert. Ein Deal sei noch nicht ausgehandelt, berichtet die Zeitung. Der Marktwert von Walgreens liegt laut Daten von Thomson Reuters bei 67,82 Milliarden Dollar, AmerisourceBergen ist mit 19,65 Milliarden Dollar bewertet. Beide Firmen kommentierten den Bericht nicht. Auch Walgreens lagen vorbörslich über ein Prozent im Minus.