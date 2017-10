MÄRKTE-Wall Street startet nach Einzelhandelsdaten uneinheitlich

New York, 15. Sep (Reuters) - Die Wall Street ist am Freitag nach schwächeren Einzelhandelsdaten uneinheitlich in den Handel gestartet. Der Dow Jones stieg 0,1 Prozent auf 22.235 Punkte. Die Technologiebörse Nasdaq büßte knapp 0,1 Prozent auf 6425 Zähler ein und der S&P 500 tendierte nahezu unverändert bei 2495 Punkten.

Die Erlöse der Einzelhändler waren im August um 0,2 Prozent zum Vormonat gefallen. Besonders Autos erwiesen sich im August als Ladenhüter: Hier gab es ein Minus von 1,6 Prozent. Als mögliche Ursachen für den Einbruch gelten die Folgen des Hurrikans “Harvey”, der in Teilen von Texas gewütet hatte.

Kaum für Verunsicherung sorgte hingegen der erneute Raketentest Nordkoreas. “Ich glaube, was das angeht, wird der Markt unempfindlicher”, sagte der Chefökonom Scott Brown vom Finanzdienstleister Raymond James. Die von Nordkorea abgefeuerte Rakete flog über Japan hinweg und stürzte anschließend rund 2000 Kilometer östlich der Insel Hokkaido in den Pazifik. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Bei den Einzelwerten standen vor allem Oracle und mehrere Fluggesellschaften unter Druck. Der SAP-Rivale enttäuschte Anleger mit seinen Gewinnerwartungen. Außerdem rechnet der US-Konzern mit einem schwächeren Wachstum im wichtigen Cloud-Geschäft. Die Aktie fiel 5,7 Prozent. Für die Fluglinien United Continental, Spirit Airlines und American Airlines ging es zwischen 1,0 und 2,1 Prozent nach unten. JPMorgan hatte zuvor die Aktien heruntergestuft. (Reporter: Sruthi Shankar; geschrieben von Nadine Schimroszik; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)