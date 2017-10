MÄRKTE-Wall Street startet kaum verändert - Alle warten auf die Fed

New York, 20. Sep (Reuters) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) herrscht gespannte Ruhe an der Wall Street. “Die Erwartungen an das Fed-Treffen sind hoch”, sagte Analyst Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Anleger rechneten zwar nicht damit, dass die Chefin der Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, an der Zinsschraube dreht. Sie erhofften sich aber Hinweise von ihr, ob eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Dezember anvisiert wird. Zudem gehen Börsianer fest davon aus, dass die Fed den Startschuss gibt für den schrittweisen Abbau ihres Anleiheportfolios, das inzwischen auf 4,5 Billionen Dollar angewachsen ist. Die Fed verkündet ihre Entscheidung um 20.00 Uhr (MESZ).

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete den Handel am Mittwoch unverändert bei 22.373 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 legte 0,1 Prozent auf 2508 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bewegte sich mit 6459 Punkten ebenfalls nicht vom Fleck.

Aus den Depots flogen die Titel des “Cheerios”-Machers General Mills, der im vergangenen Quartal weniger Umsatz mit Müsli und Joghurt machte und deshalb weniger verdiente. Die Aktien brachen um 8,5 Prozent ein.

Die Aktien des Haushaltsartikelhändlers Bed, Bath & Beyond sackten um 16,6 Prozent ab, nachdem der Gewinn des Konzerns im vergangenen Quartal stärker zurückging als von Analysten erwartet. (Reporter: Sruthi Shankar, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)