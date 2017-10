MÄRKTE-Wall Street tritt auf der Stelle - Nordkorea-Krise belastet

New York, 22. Sep (Reuters) - Die verbale Eskalation im Atomstreit zwischen den USA und Nordkorea verdirbt den Anlegern an der Wall Street die Stimmung. “Der Trubel um Nordkorea wird den Handel bremsen”, sagte Analyst Peter Cardillo von Standard Financial in New York. Aber auch wenn die geopolitischen Spannungen noch zunehmenkönnten, es werde kein Ausverkauf erwartet. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor im verbalen Schlagabtausch den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un als Irren bezeichnet, während diese umgekehrt Trump einen “geistig umnachteten, senilen Amerikaner” nannte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,1 Prozent schwächer bei 22.345 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat in den ersten Minuten bei 2500 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte ebenfalls kaum verändert bei 6421 Punkten.

Papiere von T-Mobile US verteuerten sich gegen den Trend um 0,4 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor, dass die amerikanische Tochter der Deutsche Telekom Insidern zufolge vor einer milliardenschweren Mobilfunkhochzeit mit dem US-Rivalen Sprint steht. Sprint-Aktien kletterten um rund vier Prozent.

Zu den Verlierern im Auftakthandel gehörten die Papiere von Apple, die rund 1,5 Prozent nachgaben. Anders als bei früheren Markteinführungen bildeten sich zum Verkaufsstart des neuen iPhones keine Menschenschlangen vor den Läden des Technologiekonzerns.