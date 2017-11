MÄRKTE-Wall Street tastet sich weiter von Rekord zu Rekord

New York, 07. Nov (Reuters) - An der Wall Street haben sich Anleger am Dienstag auf hohem Niveau bedeckt gehalten. Zwar stellten alle drei großen Indizes kurz nach Eröffnung neue Rekorde auf, doch waren die Kursgewinne mit jeweils etwa 0,1 bis 0,2 Prozent moderat. Mit dem Auslaufen der Bilanzsaison für das dritte Quartal rücken laut Börsianern die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump wieder stärker in den Vordergrund. “Zwar sind weitere Kursgewinne durchaus möglich”, sagte Peter Cardillo vom New Yorker Brokerhaus First Standard Financial. Das nahende Ende der Berichtssaison und der im Hintergrund schwelende Kampf um die Steuerreform dürften die Inidzes aber bremsen.

Der Dow-Jones-Index startete mit 23.585 Punkten minimal über dem am Montag aufgestellten Hoch. Der S&P-500 markierte bei 2595 Zählern eine neue Bestmarke, der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 6790 Punkten.

Disney-Aktien stiegen um ein halbes Prozent, Fox legten 2,6 Prozent zu. Dem Wirtschaftsfernsehsender CNBC zufolge will der Entertainment-Konzern mit Fox zusammengehen. Die Aktien von Weight Watchers legten über 13 Prozent zu, nachdem der Anbieter von Diätprogrammen seine Prognosen angehoben hatte.