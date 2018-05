MÄRKTE-Entspannungssignale im Handelsstreit stützen Wall Street

New York, 14. Mai (Reuters) - Spekulationen auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag der Börse in New York Rückenwind gegeben. Der Dow Jones mit den Standardwerten stieg um 0,5 Prozent auf 24.948 Zähler. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten ebenfalls leicht zu. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass die erst vor kurzem verhängten US-Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern ZTE gelockert werden. Experten sprachen von einer unerwarteten Kehrtwende Trumps. “Einige der Schlagzeilen deuten darauf hin, dass Trump seinen harten Ton bei den Handelsgesprächen etwas abschwächt”, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Broker Spartan Capital Securities.

Die Aktien von ZTE-Zulieferbetrieben wie Acacia Communications, Oclaro und Lumentum Holdings stiegen um bis zu 13 Prozent. Zu den Gewinnern zählten zudem Qualcomm und NXP, die drei und zehn Prozent zulegten. Das Tauwetter in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen weckte Spekulationen auf einen baldigen Zusammenschluss der beiden Unternehmen. China habe die Prüfung der Übername des niederländischen Unternehmens durch Qualcomm wieder aufgenommen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die abgeblasene Übernahme durch Fujifilm schickte Xerox auf Talfahrt: Die Aktien brachen um über sieben Prozent ein. (Reporter: Sruthi Shankar und Andrea Lentz, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)