MÄRKTE-Wall Street tritt zur Eröffnung auf der Stelle

Frankfurt, 16. Mai (Reuters) - An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der Dow Jones notierte im Anfangsgeschäft bei 24.708 Punkten nahezu unverändert. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite kamen kaum vom Fleck. Alle Augen richteten sich auf den Anleihenmarkt, sagten Börsianer. Dort verharrte die Verzinsung der zehnjährigen US-Staatsanleihen über drei Prozent, nachdem sie am Dienstag bis auf 3,09 Prozent - so hoch wie seit Juli 2011 nicht mehr - geklettert war. Auch die Unsicherheit über die Politik Nordkoreas drückte auf die Stimmung.

Die Geldpolitik habe die Aktienmärkte wieder voll im Griff, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Nur sei es nicht wie in den vergangenen Jahren die Hoffnung auf noch mehr billiges Geld oder weitere Zinssenkungen. “Die große Frage, die zurzeit auf dem Parkett diskutiert wird, ist jene danach, was noch ein gesunder Zinsanstieg ist und ab wann sich steigende Zinsen negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken.”

Die seit einigen Monaten steigenden Zinsen haben in den USA bereits den Wohnungsneubau gebremst. So schrumpfte im April überraschend die Zahl der begonnenen Neubauten. Die im Dow gelisteten Aktien von Caterpillar und Home Depot begannen leicht im Plus.

Unter den Einzelwerten standen Macy’s ganz oben. Die Kaufhauskette hatte im ersten Quartal auf vergleichbarer Verkaufsfläche mehr als erwartet umgesetzt. Die Aktien stiegen um über sechs Prozent auf 31,77 Dollar.

