MÄRKTE-Wall Street setzt tiefer ein - Handelsgespräche im Blick

Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - US-Aktienanleger haben sich am Freitag angesichts der laufenden Handelsgespräche mit China zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete kaum verändert bei 24.710 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent.

In den Verhandlungen zwischen den USA und China in Washington zeichnete sich zunächst kein Durchbruch ab. US-Präsident Donald Trump sieht sein Land benachteiligt, weil die Volksrepublik viel mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als dort einkauft, und droht mit Strafzöllen.

Eine maue Umsatzprognose von Applied Materials verschreckte die Anleger. Die Papiere des weltgrößten Chipanlagenbauers brachen um acht Prozent ein. Der Konzern geht von einem Umsatz im dritten Quartal von 4,33 Milliarden bis 4,53 Milliarden Dollar aus. Von Reuters befragte Experten hatten mit dem oberen Wert gerechnet.

Bei Aktien von Campbell Soups sorgte der überraschende Abgang von Firmenchefin Denise Morrison für einen Kurssturz von mehr als zehn Prozent. Die seit 2011 amtierende Morrison tritt mit sofortiger Wirkung zurück und lieferte keine Begründung dafür. Zudem schraubte der Suppenhersteller seine Prognosen zurück.

Der US-Traktorbauer Deere profitierte von einem Gewinnsprung im Quartal. Die Aktien legten 1,5 Prozent zu. (Reporter: Anika Ross redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)