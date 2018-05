MÄRKTE-Wall Street eröffnet leichter - Italien-Krise belastet

New York, 29. Mai (Reuters) - Auch an der Wall Street hat die politische Krise in Italien den Anlegern am Dienstag die Stimmung verdorben. Der Start in die durch den Memorial Day am Montag verkürzte Handelswoche könnte hässlich werden, erklärte Analyst Peter Cardillo vom Brokerhaus Spartan Capital Securities in New York. “Eine Vertrauenskrise beim Euro scheint fast unausweichlich, was den Greenback steigen und die Bond-Renditen fallen lässt, da alle auf Nummer sicher gehen wollen.” Der Dow-Jones-Index fiel in den Anfangsminuten um 0,9 Prozent auf 24.542 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite verloren 0,7 und 0,5 Prozent.

Am Rentenmarkt zogen die Kurse an. Die im April erstmals seit Januar 2014 wieder über drei Prozent gestiegene Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel am Dienstag zeitweise auf 2,8 Prozent. Stabilisierend wirkten die Entwicklungen im Korea-Konflikt: Medienberichten zufolge laufen die Vorbereitungen für den geplanten Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, den Trump vorige Woche noch abgesagt hatte.

Wie in Europa waren auch in New York Banken-Aktien auf Talfahrt. Goldman Sachs, JP Morgan und Citi verloren bis zu drei Prozent.

Monsanto notierten kaum verändert bei 126,72 Dollar. Einem Insider zufolge könnte das US-Justizministerium noch am Dienstag unter Auflagen die Übernahme durch Bayer genehmigen.

