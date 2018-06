MÄRKTE-Wall Street eröffnet im Plus - US-Jobdaten wirken weiter nach

04. Jun (Reuters) - Auch zum Wochenbeginn haben die zuletzt guten US-Arbeitsmarktzahlen den Anlegern an der Wall Street Kauflaune gemacht. Der Dow Jones stieg in den Anfangsminuten um 0,6 Prozent auf 24.792 Punkte. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa 0,4 Prozent zu. Doch schwebte laut Händlern über allem die Sorge um eine Eskalation des Handelsstreits der USA mit China sowie der EU, Kanada und Mexiko. “Einige fürchten, dass könnte aus dem Ruder laufen”, warnte ein Händler in Frankfurt.

Auch machten die andauernden Zinsspekulationen die Anleger nervös. Die guten Konjunkturdaten könnten die US-Notenbank Fed zu rascheren Zinserhöhungen bewegen als geplant. Zuletzt waren die Renditen der US-Staatsanleihen aber wieder gefallen, was auch mit der Risikoaversion der Anleger weltweit in der vorigen Woche zusammenhing, als in Rom und Madrid die innenpolitische Entwicklung die Anleger auf Trab hielt.

Ein 17-prozentiges Umsatzplus auf 21,5 Milliarden Dollar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Dell. Die Aktien steigen um 1,3 Prozent.

Ein Forschungserfolg bei einem Lungenkrebspräparat verhilft Merck zu einem Plus von 1,7 Prozent.

Whirlpool profitierte von einer Kaufempfehlung und stiegen um drei Prozent. Die Analysten von Credit Suisse hatten die Papiere der Bauknecht-Mutter auf “outperform” von “neutral” hochgestuft. (Reporter: Andrea Lentz unter Mitarbeit des Büros in Bangalore; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)