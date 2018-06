MÄRKTE-Wall Street legt Verschnaufpause ein

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Nach den Kursgewinnen zum Wochenanfang sind die Börsen in New York am Dienstag etwas verhaltener in den Handel gestartet. Der Dow Jones pendelte im Anfangsgeschäft um seinen Montagsschluss von 24.813 Punkten. Der S&P 500 trat ebenfalls auf der Stelle bei 2748 Zählern. Der Nasdaq-Composite stieg auf 7625 Punkte, womit er seinen am Montag aufgestellten Schlussrekord um 0,3 Prozent übertraf. Das am 13. März markierte Allzeithoch im Handelsverlauf bei 7637 Zählern.

Viele Anleger wollten laut Händlern abwarten, wie der ISM-Index für Mai ausfällt. “Die Investoren erhoffen sich davon weitere Hinweise auf die Konjunkturentwicklung, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vorige Woche so gut ausgefallen waren”, sagte ein Händler in Frankfurt. Zudem dämpfte der schwelende Handelsstreit der USA mit China, der EU, Kanada und Mexiko die Stimmung. Mexiko verhängte als Vergeltung Zölle gegen die USA.

Unter den Einzelwerten standen Twitter nach der Aufnahme in den S&P-500-Index im Fokus. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes zogen um 5,3 Prozent auf 39,87 Dollar an. Die Aktien sollen Monsanto ersetzen, die ab Donnerstag zu Bayer gehören werden.

Starbucks-Anleger reagierten auf den Abschied des Kaffeehaus-Gründers Howard Schultz mit Verkäufen. Mit Schultz verliere Starbucks seinen wichtigsten Mann - und das mitten in einer Phase, in der die Kette auf dem Heimatmarkt mit negativen Schlagzeilen und starken Rivalen zu kämpfen habe, sagte ein Analyst. “Das ist das Ende einer Ära.” Die Starbucks-Aktien verloren 1,7 Prozent. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)