MÄRKTE-Wall Street leicht im Plus - Handel bleibt Hauptthema

New York/Frankfurt, 06. Jun (Reuters) - Auch an der Wall Stret bleiben die Anleger zur Wochenmitte auf der Hut. Der Dow Jones erholte sich im Anfangsgeschäft zwar um 0,4 Prozent auf 24.907 Punkte. Doch mochten Händler dem nicht allzu viel Gewicht schenken. Der S&P500 trat auf der Stelle, während der Nasdaq-Composite seinen Rekordkurs der letzten Tage vorsichtig fortsetzte und sich zur nächsten Bestmarke von 7657 Punkten hangelte - ein Plus von 0,3 Prozent.

Hauptthema bleibt laut Händlern der Handel: Das Handelsdefizit der USA fiel im April so niedrig aus wie seit sieben Monaten nicht mehr. Allerdings stiegen die Defizite mit China und der EU.

Die Papiere von Tesla stiegen um rund fünf Prozent. Chef Elon Musk erhielt auf der Hauptversammlung des E-Auto-Pioniers Rückendeckung. Die Aktionäre schmetterten einen Antrag ab, seine Macht im Konzern auf ein Amt zu beschränken. Musk bekräftigte zudem, das Produktionsziel beim neuen “Model 3” von wöchentlich 5000 Autos bis Ende Juni erreichen zu können.

Über ein Prozent im Minus lagen Brown Forman. Der Jack Daniel’s-Hersteller fürchtet negative Auswirkungen auf sein Geschäft durch die Whiskey-Sonderzölle von Mexiko, Kanada und der EU.

Die Aktien von United Health notierten etwa ein Prozent im Plus. Der größte US-Krankenversicherer erhöhte seine Quartalsdividende um 20 Prozent und erneuerte ein Aktienrückkaufprogramm. (Reporter: Andrea Lentz mit Material der Büros in New York und Bangalore; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)