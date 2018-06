MÄRKTE-Wall Street eröffnet leicht im Plus - Allergan gefragt

New York, 07. Jun (Reuters) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Dow Jones stieg um 0,4 Prozent auf 25.243 Punkte. Der S&P-500 legte ebenfalls leicht zu. Der Nasdaq-Composite hangelte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf die nächste Bestmarke von über 7697 Zählern. Im Vorfeld des G7-Treffens in Kanada ab Freitag waren die Anleger aber auf der Hut. Wegen der von US-Präsident Donald Trump eingeführten Schutzzölle droht hier Streit auf offener Bühne. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow bekräftigte, Trump bleibe bei seiner harten Linie. Kanada will als G7-Gastgeber dagegenhalten.

Bei den Einzelwerten ragten Allergan mit einem Plus von über drei Prozent heraus. Laut Insidern ist der US-Großinvestor Carl Icahn beim dem Botox-Hersteller eingestiegen, da er die Aktien für unterbewertet hält.

Die Aktien von First Solar fielen um über vier Prozent auf 53,02 Dollar, nachdem die Analysten von Goldman Sachs die Papiere auf “sell” von “neutral” heruntergestuft haben. Auch die Credit Suisse senkte ihr Kursziel.

Mit Käufen honorierten die Anleger bei dem Industriekonzern Fortive die Übernahme der Sparte für Sterilisationsmittel von Johnson & Johnson. Fortive stiegen um drei Prozent, J&J notierten kaum verändert.

In hohem Bogen warfen Investoren dagegen Aktien von J.M. Smucker aus ihren Depots: Der Hersteller von Folgers-Kaffee enttäuschte die Anleger mit seinem Zwischenbericht. Die Titel brachen um über acht Prozent ein und zogen auch die Papiere des Rivalen Kellogg um zwei Prozent herunter.

Reporter: Sruthi Shankar in Bangalore und Andrea Lentz in Frankfurt, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168