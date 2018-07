MÄRKTE-Wall Street eröffnet wenig verändert

New York, 23. Jul (Reuters) - An der Wall Street haben sich die Anleger zum Wochenanfang zurückgehalten. Viele wollten nun den Verlauf der Bilanzsaison abwarten. Nach Handelsschluss am Montag wollte die Google-Mutter Alphabet ihre Zahlen vorlegen. Zudem trübte die andauernde Unsicherheit über die künftigen globalen Handelsbeziehungen die Stimmung. Der Dow Jones fiel in den ersten Minuten um 0,1 Prozent auf 25.030 Punkte. Auch der S&P 500 und der Nasdaq-Composite eröffneten minimal im Minus.

Die auch in New York gelisteten Aktien von Fiat Chrysler sanken nach der überraschenden krankheitsbedingten Ablösung von Firmenchef Sergio Marchionne um über drei Prozent. Tesla rutschten um 3,5 Prozent ab. Der Elektroautobauer hat laut einem Bericht des “Wall Street Journals” seine Lieferanten um beträchtliche Rückzahlungen gebeten, um profitabel zu werden. Tesla-Chef Elon Musk twitterte, es gehe nur um künftige Kosten.

Die Aktien des IT-Beraters Syntel stiegen um über drei Prozent auf 40,54 Dollar. Der US-Branchenpionier wird für 41 Dollar je Aktie vom französischen IT-Dienstleister Atos übernommen. Atos-Papiere fielen in Paris um über sechs Prozent.

Hasbro schossen um über elf Prozent in die Höhe. Der Monopoly-Anbieter hatte mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Analystenerwartungen übertroffen. (Reporter: Büros in Bangalore und New York, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)