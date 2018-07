MÄRKTE-Wall Street uneinheitlich - Facebook-Aktien stürzen ab

New York, 26. Jul (Reuters) - Enttäuschung über den Zwischenbericht von Facebook hat an der Wall Street die Entspannung im europäisch-amerikanischen Handelsstreit überschattet. Der Dow Jones zog am Donnerstag im frühen Handel um 0,5 Prozent an, während der S&P 500 leicht nachgab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein Prozent auf 7846 Punkte. Mit dem Deal zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissions-Chef Jean Claude Juncker sind Autozölle erst einmal vom Tisch.

Die Aktien von Facebook stürzten um 19,6 Prozent ab. Das weltgrößte soziale Netzwerk hatte die Anleger mit seinem Zwischenbericht enttäuscht. Hoffnung auf Besserung machte das Management nicht. Das Ausmaß der Kursverluste erwischt viele Anleger auf dem falschen Fuß. Auch die Papiere der anderen großen US-Technologie-Konzerne wie Apple, der Google-Mutter Alphabet, Netflix und Amazon standen etwas unter Druck und büßten je etwa ein Prozent ein.

Die Autowerte machten kaum Boden gut: GM-Papiere rutschten erneut um rund ein Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch im Sog einer Gewinnwarnung schon um 4,6 Prozent gefallen waren. Fiat Chrysler-Titel erholten sich von dem zwölfprozentigen Kurssturz um minimale 0,6 Prozent. Die Aktien von Ford brachen um mehr als vier Prozent ein. Der zweitgrößte US-Autobauer hatte am Mittwoch nach Handelsschluss seine Prognose gesenkt.

Die Papiere von Qualcomm hoben um fünf Prozent ab. Händler waren erleichtert, dass der US-Chipkonzern die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme für das niederländische Halbleiter-Unternehmen NXP abgeblasen hat. Die in New York gelisteten NXP-Titel verloren mehr als fünf Prozent.