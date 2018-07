MÄRKTE-Wall Street tritt auf der Stelle - Twitter auf Talfahrt

New York, 27. Jul (Reuters) - An der Wall Street haben sich die Kurse am Freitag zunächst nur wenig bewegt. Der Dow Jones und der S&P 500 kletterten um je 0,1 Prozent, während der Nasdaq-Composite 0,4 Prozent anzog. Unterstützt wurde der Trend von Konjunkturdaten: Die US-Wirtschaft war im Frühjahr mit 4,1 Prozent auf das Jahr hochgerechnet so stark gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Damit sei der Weg frei für zwei weitere Zinserhöhungen in der weltgrößten Volkswirtschaft, sagten Analysten.

Für lange Gesicht sorgte vor allem Twitter, die nur einen Tag nach dem Kurssturz von Facebook wegen enttäuschender Nutzerzahlen um 14,6 Prozent auf 36,68 Dollar einbrachen. Facebook, die am Donnerstag um 19 Prozent in den Keller gerauscht waren, erholten sich um ein Prozent.

Im Fokus standen zudem die Bilanzen von Schwergewichten wie Amazon und Intel. Das Online-Kaufhaus wies einen Rekordgewinn aus, was die Aktien um über drei Prozent anschob. Der Chiphersteller enttäuschte dagegen. Die Aktien verloren über sechs Prozent. Da Anleger vermuten, dass die Schwäche von Intel der Erfolg des Rivalen AMD ist, zogen deren Aktien um rund vier Prozent an.

Exxon und Chevron verloren 2,6 und knapp ein Prozent. Beide Ölkonzerne profitierten zwar vom Ölpreisanstieg, verdienten im Quartal aber dennoch weniger als erwartet. (Reporter: Büros in Bangalore und New York, bearbeitet von Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)