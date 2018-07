MÄRKTE-Wall Street stabilisiert - Hoffen auf Lösung im Handelsstreit

New York, 31. Jul (Reuters) - Nach den Verlusten vom Wochenanfang haben sich die Kurse an der Wall Street am Dienstag zu Handelsbeginn etwas stabilisiert. Der Dow Jones und der S&P 500 legten zur Eröffnung 0,4 Prozent zu, der Nasdaq-Composite zog um 0,7 Prozent an. Unterstützt wurden die Käufe von einem Bericht über einen neuen Versuch der Entspannung zwischen den USA und China. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, beide Seiten wollten darüber sprechen, wie ein ausgewachsener Handelskrieg vermieden werden könnte. Dies schob auch die europäischen Aktienkurse kurz vor der US-Eröffnung an. Der Dax drehte sogar leicht ins Plus.

Viele Investoren setzten auch darauf, dass Apple die Anleger nicht enttäuschen wird, sagte ein Händler. Zuletzt hatten Kursstürze von Facebook und Twitter nach enttäuschenden Zwischenberichten die Anleger verunsichert. Apple notierten 0,5 Prozent höher. Der Smartphone-Hersteller wird nach US-Handelsschluss seine Ergebnisse veröffentlichen.

Daneben legten weitere Unternehmen aus dem Dow Jones ihre Bilanz vor: Pfizer hob nach einem starken Ergebniswachstum im zweiten Quartal seine Gewinnprognose an, senkte aber zugleich wegen des starken Dollar seine Umsatzprognose. Die Aktien begannen kaum verändert. Die Papiere von Procter & Gamble gaben nach den Zahlen leicht nach.