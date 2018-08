MÄRKTE-Wall Street im Bann der Fed - Apple auf Rekordkurs

New York, 01. Aug (Reuters) - Vor der für den Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Anleger in New York Aktien meist nur mit spitzen Fingern angefasst. Eine Ausnahme bildeten die Papiere von Apple. Sie stiegen um 4,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 199,26 Dollar. Der Smartphone-Hersteller hat im abgelaufenen Quartal seinen Gewinn um knapp ein Drittel auf 11,5 Milliarden Dollar gesteigert. Experten halten es nur noch für eine Frage der Zeit, wann der Börsenwert des Technologieriesen als erstes US-Unternehmen die Eine-Billion-Dollar-Marke knackt. Der Aktienkurs müsste laut Reuters-Daten dafür auf über 206 Dollar steigen.

Am Gesamtmarkt kamen die Kurse nicht so richtig vom Fleck. Der Dow-Jones-Index - auch Apple sind dort gelistet - notierte kaum verändert. Der S&P 500 trat ebenfalls auf der Stelle, der Nasdaq-Composite zog um 0,3 Prozent an. Von der Fed, die ihre Entscheidung gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgibt, wurden vor allem Hinweise auf weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf erwartet. Die Leitzinsen dürften die Notenbanker dieses Mal aber nicht antasten.