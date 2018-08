MÄRKTE-Wall Street eröffnet schwächer - Tesla auf der Überholspur

New York, 02. Aug (Reuters) - Die jüngste Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump an China hat auch an der Wall Street die Anleger verschreckt. Der Dow Jones fiel am Donnerstag nach Eröffnung um 0,7 Prozent, während der S&P 500 und der Nasdaq je ein halbes Prozent verloren. Nach dem Willen Trumps sollen chinesische Einfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit einem Sonderzoll von 25 Prozent belegt werden. China ist nach eigenen Angaben auf eine Eskalation gut vorbereitet. “Wegen der Spannungen scheuen die Anleger heute das Risiko”, sagte Marktanalyst Naeem Aslam vom australischen Broker Think Markets.

Im Fokus standen Tesla: Trotz eines Rekordverlustes im zweiten Quartal rasten die Aktien um 9,4 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 328,99 Dollar in die Höhe. Der Elektroautopionier will die Produktion seines Models 3 - dem Hoffnungsträger - hochschrauben.

Die Aktien von Apple starteten mit Abschlägen von einem halben Prozent in den Handel, da einige Anleger Kasse machten. Am Mittwoch hatten die Titel fast sechs Prozent auf 201,50 Dollar zugelegt und damit so hoch wie nie den Handel beendet. Sollte die Aktien klar über 207 Dollar klettern, würde Apple als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreichen.

Die im Dow gelisteten Cisco Systems gaben nach. Der Netzwerkausrüster will den Sicherheitsanbieter Duo Security für 2,35 Milliarden Dollar übernehmen. Ebenfalls im Dow brachen DowDuPont nach der Vorlage von Zahlen um über drei Prozent ein.

