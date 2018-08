MÄRKTE-Wall Street startet nach US-Daten kaum verändert

Frankfurt/New York, 03. Aug (Reuters) - Der Handelsstreit mit China überschattet Börsianern zufolge die anhaltend robusten US-Arbeitsmarktdaten. Vor diesem Hintergrund kamen die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Freitag kaum vom Fleck.

Zwar sei die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit 157.000 hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank. “Doch die Zahl ist in Anbetracht der erreichten Vollbeschäftigung dennoch eine gute. Mehr noch: Der Vormonatswert wurde deutlich nach oben korrigiert.”

Die Regierung kündigte allerdings am Freitag in Peking Strafzölle auf US-Waren im Volumen von 60 Milliarden an, sollten die USA die angedrohten Abgaben auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängen. Damit droht eine weitere Zuspitzung in dem Streit.

Bei den Aktienwerten gehörte Kraft Heinz zu den Favoriten. Der US-Quartalsumsatz des Anbieters von Ketchup und “Philadelphia”-Frischkäse schrumpfte zwar um 1,9 Prozent. Analysten hatten allerdings einen größeren Rückgang befürchtet. Die Papiere von Kraft Heinz gewannen drei Prozent.

Die Aktien von Symantec fielen dagegen um 13,7 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 18,02 Dollar. Der Anbieter der Software “Norton Antivirus” halbierte seinen Quartalsverlust auf 63 Millionen Dollar. Das sei zwar besser als erwartet, werde aber von der gesenkten Gesamtjahresprognose überschattet, urteilten die Analysten des Brokerhauses BTIG. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)