MÄRKTE-Wall Street bleibt auf Tuchfühlung mit ihren Rekordhochs

Frankfurt, 09. Aug (Reuters) - Sprudelnde Firmengewinne halten die US-Aktienindizes auf Schlagdistanz zu ihren Rekordmarken. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 lagen zur Eröffnung am Donnerstag jeweils kaum verändert bei 25.584 und 2857 Punkten.

Im Schnitt hätten die US-Unternehmen ihre Quartalsgewinne um 24 Prozent gesteigert, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. “80 Prozent der Firmen lagen über den Erwartungen, so gut war es noch nie.” Darüber hinaus gäben sie so viel Geld für Aktienrückkäufe aus, dass sie rechnerisch alle Dax-Unternehmen aufkaufen könnten. Die Marktkapitalisierung dieser 30 Werte beläuft sich derzeit auf zusammengenommen etwa 1,1 Billionen Euro.

Zu den Favoriten an der Wall Street zählten am Donnerstag die Titel von Jack In The Box. Sie verteuerten sich um sieben Prozent, nachdem die Schnellrestaurant-Kette einen überraschend hohen Quartalsgewinn bekannt gegeben hatte. Außerdem will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren eine Milliarde Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben.

Die Aktien von Rite Aid brachen dagegen um gut 13 Prozent ein. Die Drogeriekette blies wegen des Widerstandes von Aktionären die geplante 24 Milliarden Dollar schwere Fusion mit dem Lebensmittel-Einzelhändler Albertsons ab. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)