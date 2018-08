MÄRKTE-Wall Street stabilisiert - Tesla im Blick

Frankfurt/New York, 13. Aug (Reuters) - Nach den jüngsten Kursverlusten haben sich die US-Börsen am Montag gefangen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 lagen zur Eröffnung am Montag jeweils knapp im Plus.

Die Währungskrise in der Türkei schwebe aber auch über der Wall Street wie ein Damokles-Schwert, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege der Investmentbank B. Riley FBR. “Wenn sich die Lage der türkischen Lira verschlechtert und sich das Ganze zu einem größeren Problem als derzeit entwickelt, werden Banken als erste darunter leiden.” Der US-Bankenindex gab 0,3 Prozent nach. Sein Pendant für die Euro-Zone fiel zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 106,49 Punkten.

Bei den Unternehmen stand einmal mehr Tesla im Rampenlicht. Elon Musk, der Chef des Elektroauto-Pioniers, schrieb in einem Blog, dass der saudi-arabische Staatsfonds Unterstützung für den Plan, Tesla von der Börse zu nehmen, signalisiert habe. Vergangene Woche hatte Musk mit der Verkündungen derartiger Überlegungen Tesla-Aktien beflügelt. Am Montag legten die Papiere 1,8 Prozent zu. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)