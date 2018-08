MÄRKTE-Handelsstreit und Türkei-Krise belasten Wall Street

Frankfurt/New York, 15. Aug (Reuters) - Die Streitigkeiten der USA mit China und der Türkei machen US-Anleger erneut nervös. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Mittwoch bis zu 0,7 Prozent.

“Die Beschwerde Chinas bei der Welthandelsorganisation hebt die Streitigkeiten auf eine neue Ebene”, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Die Regierung in Peking will von der WTO die Rechtmäßigkeit der US-Zoll- und Subventionspolitik überprüfen lassen. Parallel dazu kündigte die Türkei Strafzölle auf US-Waren an. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan liegt mit US-Präsident Donald Trump wegen des in der Türkei festgesetzten US-Geistlichen Andrew Brunson über Kreuz.

Bei den Einzelwerten stand Canopy im Rampenlicht. Aktionär Constellation Brands - Hersteller von “Corona”-Bier - pumpt weitere vier Milliarden US-Dollar in den kanadischen Cannabis-Anbieter und kauft Papiere zu einem Preis von 48,60 kanadischen Dollar je Aktie. Die in den USA notierten Canopy-Titel stiegen zur Eröffnung um 34 Prozent - so stark wie noch nie. Constellation Brands verloren dagegen 4,9 Prozent.

Unter Verkaufsdruck standen dagegen die Videospiele-Programmierer Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two. Ihre Aktien verbilligten sich um bis zu 1,6 Prozent, weil die chinesische Regierung die Verkaufsgenehmigung neuer Spiele vorerst gestoppt hat. Die Papiere des französischen Konkurrenten Ubisoft gaben sogar 2,2 Prozent nach.