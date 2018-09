MÄRKTE-Wall Street beginnt schwächer - Handelsstreit im Fokus

New York, 11. Sep (Reuters) - Der schwelende Handelsstreit mit China hat am Dienstag den Anlegern in New York die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones und der S&P 500 verloren je 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite gab leicht nach. “Die Investoren dürften sich bedeckt halten und vorsichtig agieren”, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst beim Broker Spartan Capital Securities in New York. Weiterhin drohen Zölle auf fast alle chinesischen Importe in die USA. Zudem will die Volksrepublik die Welthandelsorganisation (WTO) in der nächsten Woche um die Erlaubnis bitten, ihrerseits gegen die USA Sanktionen zu verhängen. Dabei geht es allerdings nicht um die aktuelle Auseinandersetzung, sondern um einen Vorfall aus dem Jahre 2013.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Integrated Device Technology (IDT) mit einem Plus von mehr als elf Prozent besonders hoch im Kurs. Der japanische Chiphersteller Renesas Electronics will sich mit einer milliardenschweren Übernahme des Infineon-Rivalen in den USA eine bessere Position im Zukunftsgeschäft mit selbstfahrenden Autos sichern.

Tesla-Titel verloren angesichts von Gewinnmitnahmen über zwei Prozent. Am Montag hatten sie nach positiven Analystenkommentaren 8,5 Prozent zugelegt.

Die Aktien des Börsenneulings Sonos fielen nach der Vorlage von Zahlen um mehr als 20 Prozent und zehrten damit das 13-prozentige Plus vom Wochenbeginn wieder auf.