MÄRKTE-Wall Street eröffnet kaum verändert - Apple im Fokus

Frankfurt, 12. Sep (Reuters) - An der Wall Street haben sich die Anleger am Mittwoch zu Handelsbeginn bedeckt gehalten. Der Dow Jones lag bei 26.000 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite kamen ebenfalls kaum vom Fleck.

Weiterhin dämpfte der schwelende amerikanisch-chinesische Handelsstreit die Kauflaune der Anleger. US-Präsident Donald Trump will praktisch alle chinesischen Importe mit Sonderzöllen belegen. Gegen diese Politik wollten am Mittwoch mehr als 60 Lobby-Gruppen eine Kampagne starten, mit der sie auf die Folgen für Industrie und Handel aufmerksam machen. Hinter der Aktion stehen einige der größten Konzerne des Landes, darunter auch die beiden an der Wall Street am höchsten bewerteten Unternehmen Apple und Amazon.

Der iPhone-Hersteller dürfte auf einer Veranstaltung an seinem Hauptsitz im kalifornischen Cupertino neue Produkte vorstellen. Zwar erwarten Analysten keine großen Neuerungen. Doch dürfte Apple Smartphone-Modelle vorstellen, für die Kunden auch gerne tiefer in die Tasche griffen, sagte ein Börsianer. Dabei sind Preise von über 1000 Dollar im Gespräch. Die Aktien von Apple notierten im Anfangsgeschäft kaum verändert bei 224 Dollar. Am Dienstag hatten sie 2,5 Prozent zugelegt.

Die Aktien des Kaufhof-Eigners HBC stiegen zur Eröffnung um 4,5 Prozent und machten damit einen Teil der Verluste vom Dienstag wett. Das Europa-Geschäft hatte dem Unternehmen im zweiten Quartal einen Verlust eingebrockt.

