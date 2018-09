MÄRKTE-Wall Street eröffnet höher - Hoffung auf Ende des Zollstreits

Frankfurt, 13. Sep (Reuters) - Spekulationen auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit haben am Donnerstag den Anlegern in New York neuen Mut gemacht. Der Dow Jones begann mit 26.115 Punkten 0,5 Prozent höher, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten 0,8 und 0,3 Prozent zu.

Vertreter der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollen sich im Handelsstreit wieder an den Verhandlungstisch setzen. Eine entsprechende Einladung zu neuen Gespräche wurde in Peking begrüßt. Zuletzt war am 22. und 23. August verhandelt worden. Zeit und Ort für die neuen Verhandlungen blieben allerdings zunächst unklar. Dennoch hebe die Entwicklung die Stimmung, sagte Peter Cardillo, Marktanalyst bei Spartan Capital Securities in New York.

Die US-Inflationsdaten fielen mit einem monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent im August etwas niedriger als erwartet aus. “Zu einer Forcierung der Zinserwartungen dürften die Werte somit nicht führen”, erklärte Helaba-Analyst Patrick Boldt. Der mittelfristige Inflationsdruck sei dennoch nach oben gerichtet und in Anbetracht des stabilen Konjunkturausblicks seien weitere Zinserhöhungen gerechtfertigt. Die Rendite der US-Staatsanleihen gaben nach den Daten etwas nach.

Bei den Einzelwerten legten die Titel von Apple nach der Vorstellung der jüngsten iPhone-Generation über ein Prozent zu. Einige Analysten erhöhten ihre Kursziele. Am Mittwoch hatten die Aktien 1,2 Prozent verloren.

Auf Talfahrt gingen die Aktien von Kroger, die um neun Prozent einbrachen. Die Supermarktkette setzte im vergangenen Quartal (per 18. August) gut ein Prozent mehr um als vor Jahresfrist. Analysten hatten aber mit einem stärkeren Anstieg gerechnet. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)