MÄRKTE-US-Börsen heben dank Apple und Boeing ab

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Ermutigende Geschäftszahlen von Apple und Boeing haben US-Anleger am Mittwoch an die Wall Street gelockt. Investoren hofften zudem angesichts einer neuen Gesprächsrunde auf eine Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterten jeweils um ein Prozent auf 24.840 und 7095 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 2655 Zähler zu.

Nervennahrung für die Börsen lieferte Apple-Chef Tim Cook: Nach den Belastungen für das Geschäft durch den Handelsstreit zwischen den USA und China macht er nun Zeichen der Entspannung aus. Apple-Aktien legten knapp fünf Prozent zu. Auch weil das Geschäft mit Dienstleistungen wie etwa dem Musik-Streamingangebot Apple Music um abgelaufenen Quartal kräftig wuchs. Dies linderte Sorgen der Anleger wegen der geringeren iPhone-Nachfrage, die dem Konzern im wichtigen Weihnachtsgeschäft zu schaffen gemacht hatte.

Aktien von Boeing sprangen um mehr als sechs Prozent nach oben, da der weltgrößte Flugzeughersteller seine Gewinnerwartungen für 2019 nach oben schraubte. Aktien des Chipherstellers AMD stiegen um 16 Prozent. Der Konzern prognostizierte für das laufende Jahr ein überraschend starkes Umsatzwachstum.

Am Abend werden die Investoren vor allem an den Lippen von US-Notenbankchef Jerome Powell hängen. Die Anleger erhoffen sich eine Bestätigung ihrer Einschätzung, dass 2019 keine weiteren Zinserhöhungen kommen werden. Der Fed-Chef sah zuletzt angesichts der lahmenden Konjunktur keinen Grund zur Eile auf dem Weg zu höheren Zinsen. (Reporter: Shreyashi Sanyal, Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)